ТОК-ШОУ УП: Енергетична криза: чого чекати зимою. Підвищення тарифів на світло - відбудує енергогенерацію?
Четвер, 6 червня 2024, 20:22
Сьогодні у ток-шоу "Українська правда":
- Говоримо про ситуацію з електроенергією в України? Скільки електрогенерації знищено російськими атаками та як довго триватиме її відновлення?
- Скільки триватимуть відключення світла та чого чекати взимку?
- Скільки грошей витратили на захист енергетичної інфраструктури? Що вдалось захистити, а що ні?
- Чи справді підняття тарифів на електроенергію допоможе відбудувати пошкоджені окупантами об'єкти?
Гості студії:
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- Володимир Кудрицький, голова ПАТ "Укренерго"
- Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики
- Олег Симінський, народний депутат, фракція "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
ВІДЕО ДНЯ
- Інна Совсун, народний депутат, фракція "Голос"
- Андрій Коболєв, колишній глава НАК "Нафтогаз України", співзасновник компанії "Еней"
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