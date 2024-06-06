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ТОК-ШОУ УП: Енергетична криза: чого чекати зимою. Підвищення тарифів на світло - відбудує енергогенерацію?

"Українська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 20:22
ТОК-ШОУ УП: Енергетична криза: чого чекати зимою. Підвищення тарифів на світло - відбудує енергогенерацію?

Сьогодні у ток-шоу "Українська правда":

  • Говоримо про ситуацію з електроенергією в України? Скільки електрогенерації знищено російськими атаками та як довго триватиме її відновлення?
  • Скільки триватимуть відключення світла та чого чекати взимку?
  • Скільки грошей витратили на захист енергетичної інфраструктури? Що вдалось захистити, а що ні?
  • Чи справді підняття тарифів на електроенергію допоможе відбудувати пошкоджені окупантами об'єкти?

 Гості студії:

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- Володимир Кудрицький, голова ПАТ "Укренерго"

- Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики

- Олег Симінський, народний депутат, фракція "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

ВІДЕО ДНЯ

- Інна Совсун, народний депутат, фракція "Голос"

- Андрій Коболєв, колишній глава НАК "Нафтогаз України", співзасновник компанії "Еней"

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Теми: енергетика
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