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Шольц назвав ганебною для ультраправої партії АдН похвалу Путіна

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 20:50
Шольц назвав ганебною для ультраправої партії АдН похвалу Путіна
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Бундестазі в четвер назвав похвалу лідера Росії Володимира Путіна на адресу "Альтернативи для Німеччини" (АдН) ганебною для цієї ультраправої партії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Пряма мова: "Ганебно, що ви (АдН) отримали таку похвалу від російського президента (Путіна)".

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Деталі: Шольц у нижні палаті парламенту Німеччини, після вигуків членів "АдН" додав: "Ви наполегливо працювали над цим, і громадяни будуть знати, що з цим робити".

У середу Путін заявив, що буде "співпрацювати з усіма, хто хоче співпрацювати з Росією", в тому числі з "АдН", яка постраждала від низки скандалів, що пов'язують її провідних кандидатів на виборах до Європарламенту, які відбудуться цього тижня, з Москвою.

На пресконференції в Санкт-Петербурзі за участю провідних міжнародних інформаційних агентств, включаючи DPA, Путін заявив, що не бачить "ознак неонацизму в діях "АдН".

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"Ми не бачимо нічого, що викликало б у нас занепокоєння", – додав він, відповідаючи на питання про антиконституційні тенденції партії.

Хоча Росія і "АдН" не підтримують "системних відносин", Москва підтримає будь-кого, хто виступає за нормальні зв'язки з Росією, сказав Путін.

Що було раніше:

  • Правопопулістська партія "АдН" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців їхнім урядом. Але нині її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів, пов'язаних із різкою антиміграційною позицією партії та ймовірною причетністю її членів до шпигунства на користь Росії та Китаю.
  • Соціал-демократична партія канцлера ФРН Олафа Шольца вже обганяє за популярністю "Альтернативу для Німеччини".
  • Раніше ультраправа група Європарламенту "Ідентичність і демократія" вирішила виключити дев'ятьох євродепутатів від "Альтернативи для Німеччини" зі свого складу.

Теми: ШольцПутін
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