Шольц назвав ганебною для ультраправої партії АдН похвалу Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Бундестазі в четвер назвав похвалу лідера Росії Володимира Путіна на адресу "Альтернативи для Німеччини" (АдН) ганебною для цієї ультраправої партії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Пряма мова: "Ганебно, що ви (АдН) отримали таку похвалу від російського президента (Путіна)".

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Деталі: Шольц у нижні палаті парламенту Німеччини, після вигуків членів "АдН" додав: "Ви наполегливо працювали над цим, і громадяни будуть знати, що з цим робити".

У середу Путін заявив, що буде "співпрацювати з усіма, хто хоче співпрацювати з Росією", в тому числі з "АдН", яка постраждала від низки скандалів, що пов'язують її провідних кандидатів на виборах до Європарламенту, які відбудуться цього тижня, з Москвою.

На пресконференції в Санкт-Петербурзі за участю провідних міжнародних інформаційних агентств, включаючи DPA, Путін заявив, що не бачить "ознак неонацизму в діях "АдН".

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"Ми не бачимо нічого, що викликало б у нас занепокоєння", – додав він, відповідаючи на питання про антиконституційні тенденції партії.

Хоча Росія і "АдН" не підтримують "системних відносин", Москва підтримає будь-кого, хто виступає за нормальні зв'язки з Росією, сказав Путін.

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