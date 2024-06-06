МЗС Польщі вимагає в Білорусі видати вбивцю польського прикордонника

Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олексія Понкратенка викликали до МЗС Польщі після смерті пораненого на кордоні з Білоруссю прикордонника.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву польського зовнішньополітичного відомства

Деталі: У врученій йому ноті протесту Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційних потоків.

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"З огляду на те, що злочин стався на польському боці кордону, а також у зв'язку з розслідуванням, яке проводить прокуратура, МЗС також вимагає ідентифікації та видачі підозрюваного у вбивстві польського громадянина", – йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував останні події на мітингу "Громадянської коаліції" в Познані.

"Це був дійсно нещасливий день, загинув польський солдат. Слова солдатської присяги захищати свою батьківщину були, на жаль, виконані, віддавши за неї свою кров і життя", – сказав він, його цитує TVN24

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За його словами, "коли хтось пробивається з ножем через паркан через державний кордон, вдаряє функціонера польської держави, прикордонника, солдата, то це не біженець, а звичайний бандит".

"Ми вимагаємо від білоруської влади встановити особу цього вбивці і передати його польській владі в рамках розслідування, яке вже веде наше Міністерство юстиції", – повідомив Сікорський.

Раніше у четвер стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Після цього прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони.