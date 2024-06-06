Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage-2000 і підготує пілотів

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Джерело: голова французької держави сказав у спільному інтерв'ю телеканалам BFMTV і TF1 ввечері 6 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Макрон наголосив, що допомога Україні протистояти російській агресії "означає уникати права найсильнішого", і анонсував, що це буде темою його переговорів із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.

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"Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передання винищувачів Mirage 2000-5", – сказав він, додавши, що літаки "дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір".

Для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон.

Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4500 військових – що, як наголосив Макрон, "не є фактором ескалації".

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та ще низкою посадовців у Парижі відбудеться у п’ятницю 7 червня.

Як очікується, вони підпишуть дві угоди, які передбачають надання Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів і грантів для підтримки місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, на яку націлена Росія.