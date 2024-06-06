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ЗМІ дізнались, коли новий Європарламент обиратиме голову Єврокомісії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 6 червня 2024, 22:19
ЗМІ дізнались, коли новий Європарламент обиратиме голову Єврокомісії
Фото - Getty Images

Обрання очільника Європейської комісії в Європейському парламенті, голосування за новий склад якого зараз триває, попередньо заплановане на 18 липня.

Джерело: "Європейська правда", повідомили Politico два посадовці ЄС

Деталі: Попередня дата голосування за очільника виконавчого органу ЄС була озвучена генеральним секретарем Європарламенту Алессандро Чоккетті під час зустрічі з постійними представниками держав-членів у п'ятницю.

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Одне з джерел Politico уточнило, що остаточне рішення наразі не ухвалене, але найімовірнішою є дата 18 липня – через два дні після того, як Європарламент обере свого голову.

Протягом останніх тижнів тривали дискусії про те, чи намагатиметься Європейський парламент провести голосування за президента ЄК на першому засіданні в липні або ж зачекає до наступного офіційного засідання у вересні.

Щоб отримати цю посаду, кандидат спочатку має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, і тільки після цього – заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.

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Очікується, що лідери Євросоюзу визначаться з підтримкою кандидата на засіданні Європейської ради 27-28 червня. Далі обговорення перейде до політичних груп Європарламенту, що за такого сценарію завершиться 11 липня.

Водночас чинній президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн може не вистачити голосів, щоб вдруге обійняти цю посаду, адже новий склад Європарламенту потенційно може бути більш ворожим до неї.

Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явною фавориткою на цю посаду, оскільки є головним кандидатом від Європейської народної партії – яка, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті.

Про те, як проходять та що визначають вибори до Європарламенту, читайте у статті "Як готують зміну влади у ЄС".

Теми: ЄС
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