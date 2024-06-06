Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни

Французький президент Емманюель Макрон підтвердив, що Україна має право завдавати ударів французькою зброєю по території Росії.

Джерело: Макрон у спільному інтерв'ю телеканалам BFMTV і TF1 ввечері 6 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції заявив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

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"Межа встановлюється тим, що роблять росіяни", – наголосив Макрон.

Він додав, що Париж ніколи не йшов на ескалацію і "це не ми напали на Україну".

"З першого дня росіяни погрожували (нам. – Ред.). Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього", – запевнив французький президент, коментуючи погрози Москви.

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Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю, згодом свій дозвіл підтвердили й інші західні держави.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області, але не охоплює далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.