У кількох областях України фіксували російські ударні дрони

Увечері 6 червня на території України зафіксували російські ударні безпілотники. Повітряна тривога тривала майже всю ніч.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:43 повідомили, що російський ударний БпЛА з Херсонської області заходить у Миколаївську область, курс північно-західний.

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О 23:05 повітряники попередили про ще одну групу ударних ворожих БпЛА у Херсонській області, які прямують тим самим маршрутом.

О 23:27 стало відомо, що БпЛА з Миколаївщини заходять у Кіровоградську область, курс західний; БпЛА у на Миколаївщині рухаються за курсом попередніх; ще БпЛА у акваторії Чорного моря, наближаються до Южного північним курсом та декілька нових груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області, вектор руху Нікополь.

О 23:31 військові повідомили про виліт 4-х бомбардувальників Ту-95.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше попередили про БпЛА в напрямку Одеси та у Харківській області.

00.20 повітряники оновили напрямки руху БпЛА:

БпЛА у Кіровоградській області на межі з Черкаською, курс західний (Вінниччина);

БпЛА на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, курс західний;

БпЛА у центрі Херсонщини, вектор руху на північний захід;

БпЛА у центрі Миколаївщини, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА в акваторії Чорного моря, рухається у напрямку Миколаївщини.

О 1.07 Повітряні сили опублікували оновлення щодо руху БпЛА:

БпЛА на північному-сході Вінницькій області, курсом на Білу Церкву;

БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на схід (Дніпро);

БпЛА у центральній, східній, західній та північній частинах Миколаївщини, курс західний та північно-західний;

БпЛА у Херсонській області прямують на Миколаївщину;

БпЛА в акваторії Чорного моря в районі Затоки, курс північний.

О 1.26 військові повідомили про декілька нових груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

О 2.32 військові оновили рух ударних ворожих БпЛА:

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;

БпЛА у південній частині Вінниччини рухаються на захід та північний захід;

БпЛА у північно-західній частині Кіровоградської області, курсом на північний захід через Черкащину;

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс північно-західний;

БпЛА в районі Оржиці, Полтавської області рухаються на Черкащину західним курсом;

БпЛА в районі Кривого Рогу, курс північний;

БпЛА в районі Затоки, курс північно-західний.

3.46 декілька груп ударних ворожих БпЛА наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.

О 5.00 пролунав відбій повітряної тривоги.