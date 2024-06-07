Високий суд Лондона вирішив, що авіаційні спори розглядатимуться в Україні, а не в Британії
У четвер Високий суд Лондона постановив, що судовий спір між страховиками та лізинговими компаніями щодо літаків, які застрягли в Україні, має розглядатися в Україні, а не в Лондоні.
Джерело: Reuters
Деталі: Лізингові компанії, в тому числі ірландська AerCap, переслідують страховиків після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, оскільки десятки літаків застрягли в Україні.
Суддя Ендрю Хеншоу у рішенні щодо шести окремих позовів постановив, що розгляд справ у Лондоні має бути призупинений через "положення про виключну юрисдикцію", які вимагають, щоб спори розглядалися в Україні.
Позивачі стверджували, що справи повинні розглядатися в Лондоні, зокрема, тому, що війна, яка триває в Україні, дуже ускладнює справедливий судовий розгляд.
Однак у своєму рішенні суддя Хеншоу зазначив, що "докази впливу війни на судову систему ... не вказують на те, що війна може призвести до значних затримок або інших проблем в ефективному розгляді цих позовів у судах України".
У березні Високий суд постановив, що окремий позов вартістю 10 мільярдів доларів щодо понад 200 літаків, які застрягли в Росії, має розглядатися в Лондоні, а не в Москві.
Нагадаємо:
- 19 грудня 2023 року, близько 9 ранку, з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін Boeing 777-300.Рейс був виконаний за запитом Skyline Express.
- Це був четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни при закритті повітряного простору.