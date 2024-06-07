Росія відправила на Кубу військові кораблі

Російські військові кораблі пливуть по Неві під час репетиції військово-морського параду, фото: Getty Images

У четвер Куба заявила, що до Гавани наступного тижня прибудуть чотири російські військові кораблі.

Джерело: Reuters

Дослівно Міністерство закордонних справ Куби: "Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і суворо дотримуються міжнародні норми.

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Жоден з кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня зупинка в нашій країні не становить загрози для регіону".

Деталі: Заява Куби з'явилася наступного дня після того, як американський чиновник повідомив журналістам, що Росія планує направити бойові кораблі в Карибський регіон, в тому числі до союзних Куби і Венесуели, для проведення військово-морських навчань.

Напруженість у відносинах між Сполученими Штатами і Росією зросла після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а російська військово-морська активність, хоча і є звичайною в Атлантиці, але посилилася через підтримку України з боку США, заявили американські чиновники.

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Сполучені Штати, однак, не розглядають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів як загрозу, але ВМС США будуть стежити за навчаннями, заявив у середу американський чиновник.

Очікується, що російські кораблі прибудуть до Гавани між 12 і 17 червня, згідно з кубинською заявою.