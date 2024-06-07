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Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі

Олена ІвашківП'ятниця, 7 червня 2024, 06:34
Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі
Пленарне засідання німецького Бундестагу, фото: Getty Images

Наступного тижня президент Володимир Зеленський прибуде з візитом у Німеччину. У вівторок і середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.

Джерело: німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: У вівторок Зеленський вирушить до Берліна, де, як очікується, виступить з промовою в Бундестазі. 

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Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня. 

Німецьке видання підкреслило, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 червня Зеленський разом із дружиною Оленою прибув на пляж Омаха-біч, де відбудеться церемонія відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
  • 7 червня Зеленського чекають у Парижі.
  • Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.
  • У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну. 
  • Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.

Теми: ЗеленськийНімеччина
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