Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі
П'ятниця, 7 червня 2024, 06:34
Наступного тижня президент Володимир Зеленський прибуде з візитом у Німеччину. У вівторок і середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.
Джерело: німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung
Деталі: У вівторок Зеленський вирушить до Берліна, де, як очікується, виступить з промовою в Бундестазі.
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Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня.
Німецьке видання підкреслило, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 червня Зеленський разом із дружиною Оленою прибув на пляж Омаха-біч, де відбудеться церемонія відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
- 7 червня Зеленського чекають у Парижі.
- Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.
- У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.
- Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.