Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1 080 окупантів за добу
П'ятниця, 7 червня 2024, 08:04
Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оброни знешкодили 1 080 загарбників та знищили 64 ворожі артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 516 080 (+1 080) осіб,
- танків − 7 834 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 15 096 (+20) од,
- артилерійських систем − 13 497 (+64) од,
- РСЗВ − 1 095 (+0) од,
- засобів ППО − 833 (+2) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 886 (+40) од,
- крилатих ракет − 2 270 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 416 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 238 (+8) од.
Дані уточнюються.