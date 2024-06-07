Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1 080 окупантів за добу

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оброни знешкодили 1 080 загарбників та знищили 64 ворожі артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 516 080 (+1 080) осіб,

танків − 7 834 (+6) од,

бойових броньованих машин − 15 096 (+20) од,

артилерійських систем − 13 497 (+64) од,

РСЗВ − 1 095 (+0) од,

засобів ППО − 833 (+2) од,

літаків − 357 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 886 (+40) од,

крилатих ракет − 2 270 (+0) од,

кораблів/катерів − 28 (+1) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 18 416 (+56) од,

спеціальної техніки − 2 238 (+8) од.

Дані уточнюються.