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Росіяни атакували Нікополь дронами і артилерією: у місті пожежі, є постраждалі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 червня 2024, 08:18
Росіяни атакували Нікополь дронами і артилерією: у місті пожежі, є постраждалі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська продовжують вогневий терор Нікополю Дніпропетровської області – з вечора по місту била артилерія та атакували безпілотникики, постраждали 2 жінки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС

Пряма мова: "Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь".

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Деталі: За його словами,  у результаті ударів постраждали дві жінки – 70 та 61 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

 

Також у місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Крім того, зачепило лінії електропередач.

 

Поцілили росіяни і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.

ВІДЕО ДНЯ
 

Лисак нагадав, що вночі оборонці знищили над областю 3 "Шахеди". Два в Дніпровському й ще один – у Криворізькому районі.

Доповнено. Рятувальники пізніше уточнили, що у приватному житловому секторі міста горів будинок, два гаража та автівка. Загальна площа пожежі становила 120 кв.м. Рятувальники ліквідували займання.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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