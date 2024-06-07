Росіяни атакували Нікополь дронами і артилерією: у місті пожежі, є постраждалі

Російські війська продовжують вогневий терор Нікополю Дніпропетровської області – з вечора по місту била артилерія та атакували безпілотникики, постраждали 2 жінки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС

Пряма мова: "Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь".

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Деталі: За його словами, у результаті ударів постраждали дві жінки – 70 та 61 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

Також у місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Крім того, зачепило лінії електропередач.

Поцілили росіяни і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.

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Лисак нагадав, що вночі оборонці знищили над областю 3 "Шахеди". Два в Дніпровському й ще один – у Криворізькому районі.

Доповнено. Рятувальники пізніше уточнили, що у приватному житловому секторі міста горів будинок, два гаража та автівка. Загальна площа пожежі становила 120 кв.м. Рятувальники ліквідували займання.