Байден у Франції оголосить про пакет військової допомоги Україні на $225 млн – AP
Президент США Джо Байден зустрінеться в п'ятницю, 7 червня зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, де, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму $225 млн.
Джерело: Associated Press з посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: За словами джерел, нове озброєння серед іншого включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди та мінометні системи.
Крім того, кажуть співрозмовники агентства, до пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.
Передісторія:
- Раніше Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
- Білий дім раніше уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.
- Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.
- При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.