Байден у Франції оголосить про пакет військової допомоги Україні на $225 млн – AP

Президент США Джо Байден зустрінеться в п'ятницю, 7 червня зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, де, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму $225 млн.

Джерело: Associated Press з посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел, нове озброєння серед іншого включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди та мінометні системи.

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Крім того, кажуть співрозмовники агентства, до пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.

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