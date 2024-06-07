ВМС ЗСУ провели навчання в Чорному морі

Військово-морські сили Збройних сил України провели навчання в Чорному морі.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Дослівно: "Дії десантування, маневрування та висадка особового складу на необладнане узбережжя – основні елементи навчань, які днями проходили у визначеній ділянці Чорного моря".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.

Катери та їхні екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. У фіналі - морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання.

ВІДЕО ДНЯ

Додатково: За даними ВМС ЗСУ, станом на 06:30 7 червня 2024 року: в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському морі – 10 кораблів противника, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.