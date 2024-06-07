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Напад агресивних пенсіонерів на волонтерку в Києві: затримали другого хулігана

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 червня 2024, 10:04
Напад агресивних пенсіонерів на волонтерку в Києві: затримали другого хулігана
фото поліції

Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Дослівно: "Чоловік наразі дає покази слідчим, його дії кваліфіковані як хуліганство, а за вчинене  порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі".

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Деталі: 6 червня працівники Оболонського управління поліції за допомоги аналітиків кримінального аналізу та у взаємодії зі співробітниками СБУ, встановили та затримали другого порушника.

Ним виявився киянин 1954 року народження. Слідчі вручили йому повідомлення про підозру за вчиненні хуліганських дій.

Встановлено, що 2 червня у підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію алкоголем та ввечері повертались додому.

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На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській підозрюваний, з його слів, вирішив зробити дівчині кілька компліментів, втім вона його залицянь не оцінила.

Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.

Далі підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Наразі 70-річний підозрюваний своєї вини не визнає, зазначають прокурори. Стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.

Першого зі зловмисників поліцейські затримали напередодні, йому вже повідомлено про підозру. 

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