У США кажуть, що заохочують Китай долучитися до Саміту миру

Держдеп США заявляє, що Америка заохочує Китай взяти участь у Саміті миру щодо України, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінгу речника Держдепу США Метью Міллера

Пряма мова Міллера: "Ми, безумовно, заохочуємо Китай взяти участь у цьому саміті. Вони брали участь у попередніх його версіях. Ми вважали, що їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною і тут".

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Деталі: Він також додав, що Китай мусить посилити тиск на компанії, які, на думку Вашингтона, допомагають російському оборонно-промисловому комплексу. Міллер переконаний, що це було б "ще більш корисним".

Передісторія:

Раніше коментуючи відмову Китаю брати участь у Саміті, у Держдепі США заявили, що КНР могла б відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби хотіла.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Пекін у співпраці з Москвою з метою зриву Саміту миру після офіційного сигналу Китаю про неучасть в зустрічі у Швейцарії.

Водночас у МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути