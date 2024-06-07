На Хмельниччині викрили депутатку та її дітей, котрі "зливали" розвіддані ФСБ

Служба безпеки на Хмельниччині затримала депутатку місцевої ради, яка працювала на ФСБ та завербувала своїх дітей — 42-річного сина та 37-річну доньку. Разом вони передавали окупантам інформацію щодо українських військових.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно ОГП: "За даними слідства, у лютому 2024 року депутатка однієї із сільських рад встановила зв’язок через месенджер Telegram і заборонену в Україні соцмережу "Одноклассники" з представником ФСБ РФ. Їй запропонували за грошову винагороду збирати дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних Сил України. Жінка погодилася та залучила до діяльності на користь ворога своїх сина і доньку".

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фото: Хмельницька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що за вказівкою окупантів зловмисники намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон.

Також родина виконала ряд доручень куратора з ФСБ РФ: зібрали відомості про під`їзні дороги до військової частини, периметр території, місце розташування контрольно-пропускних пунктів, системи спостереження, розміщення постів, а також розташування місць для паркування особистого транспорту військовослужбовців.

фото: СБУ

Щоб отримати цю інформацію, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на авто. Під час таких поїздок вони приховано фотографувала "потрібні" об’єкти та робили відповідні позначки на картах Google. Потім ці дані депутатка узагальнювала й у формі "звіту" надсилала своєму куратору з ФСБ. За таку "послугу" родина отримувала грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

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Зазначається, що Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще "на гарячому", коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони. Наразі усім трьом членам родини обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.