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В Луганську пролунали вибухи в районі казарм і летовища. Окупанти заявили, що збивали ATACMS

Олександр ШумілінП'ятниця, 7 червня 2024, 12:12
В Луганську пролунали вибухи в районі казарм і летовища. Окупанти заявили, що збивали ATACMS
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Окупаційна влада в Луганську заявила, що в місті працювало ППО, яке збивало шість випущених ракет. В мережі опублікували відео вибухів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", повідомлення керівника Луганської ОВА Артема Лисогора

Деталі: Окупанти повідомили про вибухи об 11:00. За їх словами спрацювала російська система ППО, яка збивала ракети ATACMS.

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Згодом так звана місцева влада повідомила про обрушення під’їзду багатоквартирного будинку.

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Водночас, Лисогор повідомив, що зранку окупований росіянами Луганськ опинився під рясним обстрілом. Вибухи пролунали в районі, де розташовані казарми і летовище.

Пряма мова: "Місцеві спостерігачі називають від семи до 20 вибухів, можливо це разом із спробами перехоплення та влучань по місту. Але ми твердо впевнені у двох речах.

По-перше, відео локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники.

У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військомату.

Повідомляють також про влучання у нафтобазу – вже вчетверте за останні два місяці. Тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників.

По-друге, зброя надана нам західними союзниками надзвичайно точна. На жаль, росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а тим більш – серед дітей, не було б".

Теми: Луганськвійна
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