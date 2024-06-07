Зеленський у Франції: Важливо, щоб через 80 років нашу битву згадували, як виграну

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Національній асамблеї Франції, нижній палаті парламенту, дякував партнерам за підтримку і закликав зробити так, щоб про боротьбу в Україні у майбутньому говорили так, як про переможну висадку союзників у Нормандії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський у своїй промові проводив паралелі між Другою світовою війною і висадкою союзників у Нормандії як її переломним моментом та війною Росії проти України, результат якої визначить майбутнє Європи.

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Зеленський підкреслив, що теперішня вільна Європа – результат сміливості людей, які у роки Другої світової обрали боротися і не дали нацистській Німеччині перемогти.

Пряма мова президента: "Виграні битви повернули Європу людству. Без тих виграних битв не було б нічого, не було б України і Франції, усіх вільних націй… (Але) Європа, якою всі її знають у період після Другої світової війни, – це те, що не буде вічним саме по собі".

Деталі: Від цього він провів паралелі з триваючою війною Росії проти України. Зеленський нагадав, що фактично Росія намагається чинити вплив по всьому світу, "куди може дотягнутися і де не зустрічає спротиву", як, зокрема, у Сирії та африканському регіоні Сахелі, а також вдається до шантажу, щоб їй боялися протидіяти на повну.

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Зеленський підкреслив, що битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців.

"Ця битва є роздоріжжям... Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи має право ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, тому що ніяких ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз. Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Як і тоді, коли зло розгортало агресію проти своїх сусідів у 1930-х роках.

Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно, так. Ми можемо. Україна, а отже, і Європа. Європа, а отже, і Франція. Я впевнений у цьому так само, як Франція, яка вірила у свободу ще тоді, коли D-day ще не відбувся", – наголосив президент України.

Він нагадав, що українці ще у найскладніші перші дні війни вірили, що зможуть вистояти, якщо тільки не залишаться наодинці і отримають достатню допомогу.

"І це буде доказом того, що Європа не відкотиться до часів, коли вже без висадки союзників на континенті із залученням майже всього світу неможливо було завершити війну у Європі так, щоб це відповідало інтересам Європи… Важливо, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років як виграну битву", – зазначив Зеленський.

Також у промові він висловив впевненість, що одного дня Україна "побачить у своєму небі такі ж літаки, як вчора ми бачили у небі Нормандії".

Він окремо подякував депутатам за підтримку двосторонньої безпекової угоди між Україною та Францією.

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