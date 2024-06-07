Фіктивний шлюб для ухилянтів: на Чернігівщині затримали організатора схеми
На Чернігівщині прикордонники затримали чоловіка, котрий допомагав військовозобов'язаним укладати фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Раніше до правоохоронців надійшла інформація про те, що місцевий мешканець підшуковує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю 1-2 групи, які опинилися у скрутному матеріальному становищі".
Деталі: З даними слідства, зловмисник намагався завербувати місцеву мешканку з інвалідністю 2 групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Правоохоронці затримали підозрюваного, коли той передавав частину "винагороди" завербованій жінці.
Слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), покарання за яке передбачене на строк від трьох до восьми років.
Наразі правоохоронці встановлюють ролі інших учасників злочинної схеми.