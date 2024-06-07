Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Рішення про старт переговорів щодо вступу України в ЄС не ухвалили через Угорщину – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 червня 2024, 14:30
Рішення про старт переговорів щодо вступу України в ЄС не ухвалили через Угорщину – ЗМІ
Фото: Getty Images

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями. Обговорення продовжиться наступного тижня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на неназваного європейського дипломата, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Усі знають, що комісія вважає, що Молдова й Україна завершили виконувати свої умови, і що ми маємо провести міжурядову конференцію. На засіданні це було дуже ясно. Багато країн сказали, що згодні з цим, але Угорщина знову заявила, що у них є умови, які ще необхідно виконати, інакше вони не зможуть прийняти оцінку Комісії".

Реклама:

За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин".

"Угорщина знову згадала 11 питань, зачитала дві поправки до переговорних рамок про добросусідські відносини і національні меншини, згадавши, що нам (ЄС) також потрібно просуватися вперед із Сербією та Албанією. Решта з нас, які беруть участь у дебатах, – усі, крім Угорщини, голосно і ясно підтримують оцінку Комісії і відкинули внесення нових вимог. Ми всі виступаємо за те, щоб провести міжурядову конференцію вже 25 червня", – розповів співрозмовник агентства.

Водночас обидва високопоставлені дипломати констатували, що обговорення буде продовжено наступного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому не було виключено можливість того, що Будапешт піде на компроміс заради прогресу для країн Західних Балкан, давши "зелене світло також Україні та Молдові".

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

Читайте такожКиєву готують албанський шлях до ЄС. Деталі рішення про формат вступних переговорів з Україною

Теми: євроінтеграціяУкраїнаЄСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну

Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак

Боррель про вимоги Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

відеоПрокопенко подякував США: "Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Усі новини...
євроінтеграція
Єврокомісія позитивно оцінила прогрес евроінтеграційних реформ в Україні – ЗМІ
Президент Латвії назвав складові повної перемоги України у війні
Першу фазу скринінгу законодавства України на відповідність праву ЄС вже завершили – Стефанішина
Останні новини
23:36
На Времівському напрямку активність окупантів зросла утричі – Генштаб
23:27
Зеленський зустрівся з президентом Аргентини і дав йому орден
23:22
Онофрійчук виборола срібло, Онопрієнко — бронзу на етапі Гран-прі з художньої гімнастики
23:20
Росіяни атакують Полтавщину ракетами
22:49
волейболУкраїна здолала Чехію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
22:46
NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну
22:21
ЄВРО-2024Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи
22:03
Премʼєрка Італії планує найближчими тижнями відвідати Китай
21:32
Туреччина заявила, що з Росією Саміт миру був би більш орієнтованим на результат
21:19
Президент Фінляндії: Україна стала сильнішою й починає шлях до миру з позиції сили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: