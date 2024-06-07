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Байден розпочав переговори з Зеленським та оголосив про пакет допомоги на $225 млн

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 червня 2024, 15:02
Байден розпочав переговори з Зеленським та оголосив про пакет допомоги на $225 млн
Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом у Франції. фото: Getty Images

У Парижі розпочались переговори президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена, який оголосив анонсований новий пакет допомоги Україні у розмірі $225 мільйонів.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на американські медіа

Деталі: У відповідь Зеленський подякував Байдену.

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Фото: Natasha Bertrand/X

Крім того, як зазначає агентство AP, американський президент перепросив за багатомісячну затримку із постачанням американської військової допомоги, що дозволило Росії здобути певні переваги на полі бою.

Водночас Байден підкреслив, що американський народ буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі: "Ми все ще з вами. Повністю. Цілком".

За даними ЗМІ, до оголошеного пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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