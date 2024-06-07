Виробник САУ Caesar планує відкрити філію в Україні

7 червня французько-німецький концерн KNDS та українська компанія ENMEK підписали дві декларації про наміри, в одній з яких йшлося про створення центру технічного обслуговування САУ Caesar.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BMFTV

Деталі: Відповідне оголошення було зроблено у присутності президента України Володимира Зеленського.

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Представники французької компанії KNDS та української компанії ENMEK підписали дві декларації про наміри, одна з яких стосується створення центру технічного обслуговування САУ Caesar, а друга – 3D-друку запасних частин.

Також було формалізовано контракт про передачу Україні ліцензійного виробництва снарядів калібру 155 мм.

KNDS виробляє артилерійські системи і бойові танки, а також самохідні артилерійські установки Caesar, які використовують Збройні сили України.

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Наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьєн Лекорню і Борис Пісторіус оголосили, що завод вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі.

Також у французькій столиці Парижі розпочались переговори президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена, на яких очільник Білого дому оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.

За даними ЗМІ, до оголошеного пакета увійдуть, зокрема, ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.