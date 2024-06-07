Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Росіяни влучили у житловий будинок на Полтавщині: з-під завалів врятували жінку

Анастасія ПроцП'ятниця, 7 червня 2024, 15:59
Росіяни влучили у житловий будинок на Полтавщині: з-під завалів врятували жінку
Ілюстративне фото: Getty Images

7 червня російська армія завдала ракетного удару по приватному будинку в Полтавській області, з-під його завалів врятували жінку.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили

Пряма мова Проніна: "Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі".

Реклама:

Деталі: За попередньою інформацією, окупанти влучили у приватний будинок. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Оновлення: О 16.13 Пронін нанисав, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Вона в лікарні у важкому стані. Також очільник ОВА додав, що удамки ракети пошкодили навколишні будинки. Наразі триває рятувальна операція.

Теми: Полтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну

Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак

Боррель про вимоги Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

відеоПрокопенко подякував США: "Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Усі новини...
Полтавська область
Жінка, яку дістали з-під завалів біля Полтави, померла у лікарні
Грицько плюс Одарка. В гостях у зіркових лелек українського YouTube
Окупанти влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині: вирувала масштабна пожежа
Останні новини
00:34
Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених – Лубінець
00:22
"У медицині й на війні головне завдання – мінімізувати втрати". Історія педіатра, який очолив роту "Гонор"
23:58
Євро-2024Італія здолала Албанію в першому турі Євро-2024
23:52
оновленоРосіяни намагалися атакувати Полтавщину ракетами
23:36
На Времівському напрямку активність окупантів зросла утричі – Генштаб
23:27
Зеленський зустрівся з президентом Аргентини і дав йому орден
23:22
Онофрійчук виборола срібло, Онопрієнко — бронзу на етапі Гран-прі з художньої гімнастики
22:49
волейболУкраїна здолала Чехію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
22:46
NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну
22:21
ЄВРО-2024Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: