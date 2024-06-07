Росіяни влучили у житловий будинок на Полтавщині: з-під завалів врятували жінку

7 червня російська армія завдала ракетного удару по приватному будинку в Полтавській області, з-під його завалів врятували жінку.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили

Пряма мова Проніна: "Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі".

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Деталі: За попередньою інформацією, окупанти влучили у приватний будинок. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Оновлення: О 16.13 Пронін нанисав, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Вона в лікарні у важкому стані. Також очільник ОВА додав, що удамки ракети пошкодили навколишні будинки. Наразі триває рятувальна операція.