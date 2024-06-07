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Ракети для HAWK, боєприпаси для HIMARS: що в новому пакеті військової допомоги від США

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 7 червня 2024, 16:12
Ракети для HAWK, боєприпаси для HIMARS: що в новому пакеті військової допомоги від США
Фото: Getty Images

Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю у 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву американського оборонного відомства

Деталі: Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.

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До пакета, зокрема, увійшли:

  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні міни;
  • бронетранспортери М113;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • набої та гранати для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву;
  • прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.

Крім того, американський президент після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Теми: СШАдопомога Україні
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