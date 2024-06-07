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Переправляв за 15 000 євро: поблизу кордону затримали організатора схеми – прокуратура

Олександр ШумілінП'ятниця, 7 червня 2024, 18:12
Переправляв за 15 000 євро: поблизу кордону затримали організатора схеми – прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці затримали мешканця Києва, який організував незаконну переправу чоловіків призовного віку за гроші через державний кордон до Румунії.  

Джерело: повідомлення Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, приватний підприємець під час воєнного стану організував схему з "тіньового" вивозу чоловіків призовного віку за межі країни. Він познайомився з мешканцем м. Покровська Донецької області та запропонував допомогу у виїзді до Угорщини.

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За задумом підозрюваного призовник мав перетнути р. Тиса. Реалізуючи свій план, чоловік зустрів клієнта у м. Полтава. На власній автівці разом із ним він вирушив до Закарпатської області.

Прибувши до м. Хуст, перевізник отримав обумовлені кошти. В подальшому він підібрав ще одного клієнта, який вже вдруге намагався втекти з країни. До місця запланованого переправлення фігуранти їхали вже більш зручним для гірської місцевості автомобілем.

ВІДЕО ДНЯ

На маршруті до берега річки їх зупинили правоохоронці".

Деталі: Організатору повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 908 400 грн.

Теми: прокуратуракордон
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