Путін заявив, що Росія в 20 разів збільшила випуск боєприпасів

Лідер Кремля Володимир Путін 7 червня заявив, що Росія в понад 20 разів збільшила випуск боєприпасів.

Джерело: виступ Путіна Петербурзькому міжнародний економічному форумі, пише російське агнтство ТАСС

Деталі: Крім того, Путін заявив, що Росія, в рази обганяє Україну по авіаційній техніці.

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Російський правитель повідомив, що оборонний комплекс потрібно розвивати так, щоб він виготовляв і цивільну продукцію. А військові витрати РФ мають відповідати рівню розвитку економіки та розвиватись "сучасним способом". Це начебто має привабити в Росію більшу кількість інвестицій та високих технологій.