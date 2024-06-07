Глава Пентагону: Дозвіл бити по РФ зброєю США буде дуже корисним для українців у майбутньому

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що дозвіл українським військовим завдавати обмежених ударів по території Росії американською зброєю буде "дуже, дуже корисним для українців у майбутньому".

Джерело: очільник Пентагону в інтерв’ю CNN, "Європейська правда"

Деталі: Коментарі Остіна з'явилися за кілька днів після того, як президент США Джо Байден надав Україні дозвіл на обмежені удари американським озброєнням по цілях на російській території.

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"Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", – зазначив глава Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи зменшилась підтримка України в США, Остін сказав, що, на його думку, існує "сильна підтримка України" серед обох політичних партій, незважаючи на те, скільки часу знадобилося Конгресу для ухвалення пакета безпекової допомоги.

Він також підкреслив, що російський правитель Владімір Путін, швидше за все, не зупиниться в Україні.

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"І Україна важлива... не лише для України, не лише для Європи – вона важлива для нас і вона важлива для всього світу. Отже, ми повинні переконатися, що Путін не зможе розтоптати Україну, тому що, як сказав президент, є велика ймовірність, майже стовідсоткова, що Путін не зупиниться на досягнутому. Він продовжить рухатися вперед в інших актах агресії", – резюмував Остін.

Президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Білий дім раніше уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.

Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.