Путін вкотре заявив, що в РФ не буде мобілізації, але є сотні тисяч "добровольців"
П'ятниця, 7 червня 2024, 19:04
Російський правитель Володимир Путін заявив, що в РФ не планується проводити мобілізацію, бо нібито торік окупанти підписали контракт із понад 300 тис. "добровольців", а в 2024 році - із 160 тисячами.
Джерело: виступ Путіна Петербурзькому міжнародний економічному форумі
Пряма мова: "Ми видавлюємо противника з тих територій, які мають бути поставлені під наш контроль. Немає жодної необхідності проводити мобілізацію. Ми цього не плануємо.
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Минулого року без жодної мобілізації наші чоловіки добровільно прийшли до військкомату і підписали контракти. Їх було понад 300 000. Цього року вже прийшло понад 160 000".