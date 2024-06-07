В ТЦК їхати не треба. Уряд дозволив чоловікам за кордоном ставати на облік в консульствах
Кабінет міністрів України дозволив чоловікам закордоном ставати на облік у консульствах.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки".
Деталі: Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключили вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи".
Це, за словами відомства, дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.
Також є зміни в порядку надання інформації про адміністративні правопорушення чоловіків: тепер ці дані будуть надсилати районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.