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Bloomberg: Німеччина може відправити Україні ще один Patriot

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 7 червня 2024, 19:45
Bloomberg: Німеччина може відправити Україні ще один Patriot
PATRIOT, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Німецький уряд розглядає можливість відправки Україні ще однієї – вже четвертої за ліком зенітно-ракетної батареї Patriot для посилення української протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: Передбачається, що нова батарея ЗРК Patriot від Німеччини доповнить попередні три, які Німеччина вже передала або обіцяла передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.

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Джерела Bloomberg, однак, уточнили, що Берлін поки не ухвалив остаточного рішення.

У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

Вона також очолила ініціативу з пошуку засобів протиповітряної оборони для України по всьому світу.

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Деякі держави, зокрема США та Румунія, розглядають можливість надання Україні по одній батареї Patriot, а Італія має намір надіслати систему SAMP/T після саміту "Групи семи" у червні.

Крім того, Нідерланди оголосили про складання системи Patriot з основних компонентів і запасних частин, наданих союзниками, з метою якнайшвидшого введення її в експлуатацію в Україні.

Теми: ППОНімеччина
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