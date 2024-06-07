На Львівщині помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин

У Львівській області на 91-му році життя помер колишній зв’язковий Української повстанської армії Василь Хомин.

Джерело: Бориславська міська рада у Facebook

Дослівно: "Відійшов у вічність Василь Хомин – колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича".

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Деталі: Повідомляють, що Хомин народився в селі Залокоть у 1934 році. Ще в дитинстві потрапив до повстанців: спочатку носив їм їжу, а згодом – сидів у засідках.

У міськраді інформують, що похорони відбудеться у суботу, 8 червня.