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МВС: 90% рятувальників та поліцейських заброньовані від мобілізації

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 20:15
МВС: 90% рятувальників та поліцейських заброньовані від мобілізації
Фото - ДСНС Київщини

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 90% рятувальників та поліцейських забронювали від мобілізації.

Джерело: Клименко у соцмережах

Деталі: Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають  бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.

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Пряма мова: "Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України".

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Деталі: Клименко наголошує, що позиція МВС щодо рятувальників полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тому це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС.

Теми: МВСмобілізаціяДСНСполіція
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