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AFP: G7 досі не узгодила механізм використання росактивів для допомоги Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 20:55
AFP: G7 досі не узгодила механізм використання росактивів для допомоги Україні
Ілюстративне фото - Getty Images

Лідери "Групи семи" на саміті в середині червня все ще сподіваються досягти угоди про використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги України, але консенсусу поки що не досягли.

Джерело: агентству AFP повідомили дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: На саміті G7, який відбудеться в італійській Апулії 13-15 червня, лідери сподіваються домовитися про використання прибутків від російських активів, заморожених на Заході, для надання Україні бюджетної підтримки та допомоги у відновленні.

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Минулого місяця міністри фінансів "Групи семи" повідомили про прогрес у досягненні угоди, але дипломатичні джерела в Італії сказали AFP, що "складна технічна дискусія" триває й досі.

Дипломатичне джерело з іншої країни G7 висловило оптимізм щодо досягнення угоди наступного тижня, але заявило, що консенсусу поки що немає.

Джерело в уряді Німеччини сказало AFP, що Берлін оптимістично налаштований щодо угоди, але вона все одно має бути схвалена країнами Європейського Союзу, де заморожена найбільша сума активів Росії.

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Нагадаємо, пропозиція США передбачає, що країни "Групи семи" нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Натомість Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро. На дискусії цього тижня країни ЄС не вирішили, яку з цих пропозицій підтримати.

Читайте також: Формула конфіскації: за яким принципом прибуток від активів РФ піде на потреби України.

Теми: допомога УкраїніG7
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