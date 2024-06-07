Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Макрона на спільній пресконференції

Деталі: За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

Реклама:

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", – анонсував він.

Крім того, сказав Макрон, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

В Єлисейському палаці раніше анонсували підписання двох угод, які передбачають виділення Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів на підтримку, зокрема, критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які є об'єктом нападу Росії

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою брав участь у церемонії до Дня висадки союзників у Нормандії.

А президент Франції у цей день анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців.