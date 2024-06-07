Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 21:09
Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України
Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський. Скриншот

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Макрона на спільній пресконференції

Деталі: За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

Реклама:

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", – анонсував він.

Крім того, сказав Макрон, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

В Єлисейському палаці раніше анонсували підписання двох угод, які передбачають виділення Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів на підтримку, зокрема, критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які є об'єктом нападу Росії

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою брав участь у церемонії до Дня висадки союзників у Нормандії.

А президент Франції у цей день анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців. 

Теми: МакронЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW

CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну

Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак

Боррель про вимоги Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

відеоПрокопенко подякував США: "Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів

Усі новини...
Макрон
Зеленський підтримує ідею Макрона, який хоче надіслати інструкторів в Україну
Макрон натякнув, що гуртує коаліцію країн для відправки інструкторів в Україну
Макрон повідомив, коли почнеться підготовка до навчання українців на Mirage 2000
Останні новини
09:13
Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"
09:00
ЄВРО-2024Україна на Євро-2024: усе, що треба знати
08:50
мапаІзраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях
08:49
Концерти за 350 метрів від ворога. Як Культурний десант впливає на ментальне здоров'я в армії
08:28
Росія пошкодила газопроводи біля Херсону та у Нікополі
07:56
Запорізьку область за добу атакували понад 200 ворожих дронів різної модифікації
07:53
БоксГвоздик розгромно програв Бенавідесу в бою за чемпіонський титул
07:40
Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW
07:08
Росіяни втратили ще 1160 солдатів і 58 артсистем
06:48
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна для припинення війни
Усі новини...
Реклама:
Реклама: