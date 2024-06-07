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Макрон натякнув, що гуртує коаліцію країн для відправки інструкторів в Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 21:46
Макрон натякнув, що гуртує коаліцію країн для відправки інструкторів в Україну
Макрон, фото: ОП

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що принаймні ще кілька країн погоджуються з можливістю відправити інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.

Джерело: Макрон сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після переговорів у Єлисейському палаці 7 червня, пише "Європейська правда"

Деталі: Макрон підтвердив, що вважає легітимним запит України на навчання військових на своїй території, особливо з огляду на збільшення кількості мобілізованих до армії.

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"Ми не воюємо з Росією, ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших силах, щоб допомагати Україні чинити опір. Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні", – констатував він.

Президент Франції додав, що Захід має повне право надіслати інструкторів в Україну попри погрози Росії, бо йдеться не про відправлення західних військ "на лінію фронту", а про "визнання суверенітету України на її території".

Далі Макрон заявив про формування коаліції, яка має "відповісти на запит України" щодо навчання військових на її території, але без деталей.

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"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – підсумував він.

Про формування Макроном коаліції держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну, ЗМІ писали ще минулого місяця.

Також повідомлялось, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Читайте також: Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.

Теми: МакронФранція
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