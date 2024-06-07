Зеленський підтримує ідею Макрона, який хоче надіслати інструкторів в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітає і підтримує ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо надсилання інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.

Джерело: Зеленський під час спільного підходу до преси із президентом Франції Еммануелем Макроном

Пряма мова: "Щодо ініціативи відправляти до нас інструкторів. По-перше, я хочу, щоб була чітко сформульована наша позиція – ми підтримуємо ініціативу президента Макрона щодо відправлення інструкторів в Україну і, до речі, це просто скорочує шлях до навчання.

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Країни НАТО, багато країн вони навчали наших військових на своїх територіях. Різниця в тому, що це більш короткий, більш практичний шлях, тому я вдячний за цю ініціативу".

Що було раніше: Під час спільній пресконференції Макрон заявив, що принаймні ще кілька країн погоджуються з можливістю відправити своїх інструкторів в Україну.

Макрон заявив про формування коаліції, яка має "відповісти на запит України" щодо навчання військових на її території, але без деталей.

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