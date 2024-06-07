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Молдова перевіряє, чи справді російський дрон пролітав над Придністров'ям

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 22:01
Молдова перевіряє, чи справді російський дрон пролітав над Придністров'ям
Ілюстративне фото - Getty Images

Міністерство оборони Молдови заявило, що перевіряє інформацію української сторони про проліт російського безпілотника над територією невизнаного Придністров'я під час атаки в ніч проти 7 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Як сказали в молдовському відомстві, Служба спостереження за повітряним простором України передала інформацію про те, що вночі 7 червня безпілотник типу "Шахед" нібито порушив повітряний простір у районі міста Тирасполь.

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За даними української сторони, інцидент стався о 01:42 ночі. Моніторингові Telegram-канали приблизно в цей час повідомляли про рух російського ударного дрона через Придністров'я на північний захід.

""Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію і визначає точну траєкторію руху дрона", – заявили у молдовському Міністерстві оборони.

У Молдові раніше не раз виявляли уламки "Шахедів", які російські сили використовують для атак на Одеську область України.

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Про прольоти російських дронів повідомляла і сусідня Румунія.

Теми: Молдовабезпілотники
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