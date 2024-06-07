Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Лідери країн НАТО на саміті говоритимуть про допомогу Україні, але не про її вступ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 23:01
Лідери країн НАТО на саміті говоритимуть про допомогу Україні, але не про її вступ
Фото - Getty Images

Лідери країн Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною, але вони не стосуватимуться її членства в НАТО і можливих графіків вступу.

Джерело: "Європейська правда", голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав в інтерв'ю The Washington Post

Деталі: За словами Бауера, на саміті Альянсу у Вашингтоні будуть обговорюватись три аспекти підтримки України. Перший пов'язаний з "місією" з наближення Києва до членства, яка складатиметься з чотирьох аспектів:

Реклама:
  • координація усіх форм навчання українських військових;
  • координація військової допомоги серед членів НАТО;
  • постачання військової допомоги через логістичні вузли;
  • дискусії про майбутнє Збройних Сил України після війни.

Він нагадав, що перші три питання вже перебувають у віданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка діє під егідою США.

"Але якщо ці зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО – це важливий крок до тіснішої співпраці між Україною і НАТО", – вважає Бауер.

Друге ключове питання стосовно України на саміті, за словами голови Військового комітету, пов'язане з забезпеченням надійного фінансування військової допомоги Києву, "а не дискусія на щомісячній основі".

ВІДЕО ДНЯ

"І третій елемент – це новий спільний аналітичний і тренувальний центр у Польщі (JATEC), який буде створений для того, щоб ми разом з Україною і НАТО винесли правильні уроки з війни в Україні", – підсумував він.

Водночас Бауер застеріг, що питання членства Києва в Альянсі та часових рамок такого членства у Вашингтоні не обговорюватиметься, позаяк наразі ніхто не може спрогнозувати кінця війни в Україні.

Нагадаємо, обговорення стосуються переходу до НАТО тієї координаційної роботи з підтримки України, яку досі здійснювали у форматі "Рамштайн" під лідерством США, через непередбачуваність подальшої політики Штатів у разі перемоги Дональда Трампа. Про нову програму мають фінально домовитися на саміті у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вірить у схвалення на саміті НАТО нової системи фінансування оборони України на 40 млрд доларів.

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW

CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

NYT: У 2022 році РФ зірвала переговори, вимагаючи права вето у разі нового нападу на Україну

Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак

Боррель про вимоги Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

відеоПрокопенко подякував США: "Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів

Усі новини...
НАТО
ЗМІ: Німецькій армії бракує 75 тисяч солдатів для виконання планів НАТО
ЗМІ: Берлін "дратує" союзників у НАТО суперечками щодо назви програми підтримки України
НАТО планує обмін розвідданими з Україною щодо можливостей Росії в галузі РЕБ
Останні новини
09:13
Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"
09:00
ЄВРО-2024Україна на Євро-2024: усе, що треба знати
08:50
мапаІзраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях
08:49
Концерти за 350 метрів від ворога. Як Культурний десант впливає на ментальне здоров'я в армії
08:28
Росія пошкодила газопроводи біля Херсону та у Нікополі
07:56
Запорізьку область за добу атакували понад 200 ворожих дронів різної модифікації
07:53
БоксГвоздик розгромно програв Бенавідесу в бою за чемпіонський титул
07:40
Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW
07:08
Росіяни втратили ще 1160 солдатів і 58 артсистем
06:48
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна для припинення війни
Усі новини...
Реклама:
Реклама: