США можуть посилити розгортання ядерної зброї "через загрози з боку супротивників"

У найближчі роки може настати момент, коли Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї.

Джерело: високопосадовець Ради національної безпеки Пранай Вадді повідомив у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки"

Деталі: Причиною для такого рішення посадовець назвав можливе "зростання загроз з боку супротивників", окреслюючи "більш конкурентний підхід" до контролю над озброєннями адміністрації Джо Байдена.

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Зі своїми зауваженнями через відеозв'язок виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він поділився стурбованістю з приводу відродження ядерної загрози, зазначивши, що "ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли з часів Холодної війни".

Він додав, що з огляду на цей ризик життєво важливі норми та стандарти проти розповсюдження, випробувань і використання ядерної зброї тепер "розмите".