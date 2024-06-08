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Генштаб про ситуацію на фронті: Найгарячіше – на Покровському напрямку

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 01:06
Генштаб про ситуацію на фронті: Найгарячіше – на Покровському напрямку
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомляє, що найгарячіша обстановка на фронті – на Покровському напрямку, кількість бойових зіткнень збільшилася також на Лиманському і Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22.30 7 червня

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. На даний час за сьогодні відбулося 85 бойових зіткнень.

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Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися в глибину нашої території, завдають їм ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення".

Деталі: Сили оборони з початку поточної доби уразили 14 районів зосередження особового складу противника, один пункт управління, склад боєприпасів і станцію радіо-електронної боротьби.

Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням шести ракет і 39 авіаційних ударів із застосуванням 52 КАБів, заділи 461 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2450 обстрілів по позиціях українських військ і  населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

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На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська.

"Сили оборони продовжують проводити  заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів", – зазначають у Генштабі.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку за минулу добу склали 101 окупант загиблими та пораненими. Знищено п’ять артилерійських систем, 41 БпЛА, сім автомобілів та пускову установку для БпЛА. Крім того, уражено 31 бліндаж та місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку минулої доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень збільшилася до дев’яти. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тернів,  Новосадового, Торського та Серебрянського Лісу. Захисники відбили всі ворожі атаки і не допустили втрат позицій.

Впродовж минулого дня на Сіверському напрямку ворог здійснив дві безуспішні штурмові дії в районі Білогорівки. За даними ГШ, ситуація під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати українських захисників у районах Калинівки, Іванівського, Кліщіївки, та Андріївки. Всі ворожі спроби були відбиті.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в українській обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника. 

За попередніми даними, втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку на цей час доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 16. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 13 ворожих атак успішно Сили оборони успішно відбили. Тривають бої в районах Красногорівки та Парасковіївки.

"Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога", – додають у Генштабі.

На Времівському напрямку ворог намагався зав’язати бої поблизу Урожайного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку російський агресор чотири рази атакував українські підрозділи поблизу населених пунктів Копані та Мала Токмачка. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теми: війнаГенштаб
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