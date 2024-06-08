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Росіяни вдарили по шести громадах Сумщини

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 02:14
Росіяни вдарили по шести громадах Сумщини
наслідки обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів шести громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади".

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Деталі: По Білопільській громаді росіяни здійснили артилерійські обстріли, 5 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії, 20 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді були мінометні обстріли, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Шалигинській громаді зафіксували мінометні та артилерійські обстріли, 15 вибухів.

Есманьську громаду ворог атакував FPV-дроном, а також вдарив з міномета, 3 вибухи.

На Великописарівську громаду окупанти скинули 3 міни і здійснили артилерійські обстріли.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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