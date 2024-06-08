Росіяни вдарили по шести громадах Сумщини
Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів шести громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади".
Деталі: По Білопільській громаді росіяни здійснили артилерійські обстріли, 5 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії, 20 вибухів.
У Зноб-Новгородській громаді були мінометні обстріли, 2 вибухи.
У Шалигинській громаді зафіксували мінометні та артилерійські обстріли, 15 вибухів.
Есманьську громаду ворог атакував FPV-дроном, а також вдарив з міномета, 3 вибухи.
На Великописарівську громаду окупанти скинули 3 міни і здійснили артилерійські обстріли.