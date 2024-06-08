У Криму лунали вибухи, окупанти кажуть про атаку безекіпажного катера
Вночі 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, окупанти повідомили про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.
Джерело: Кримський вітер, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв
Деталі: Починаючи з 1:53, Кримський вітер повідомляв про вибухи у Криму.
Зокрема, перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС.
Згодом було повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.
Окупаційна так звана "влада" повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.
Пряма мова Розважаєва: "Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер".
Оновлено: О 4:06 Кримський вітер повідомив про вибухи у Керчі – з іншого боку протоки – "у Темрюкському районі Краснодарського краю".