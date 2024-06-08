Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму лунали вибухи, окупанти кажуть про атаку безекіпажного катера

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 03:40
У Криму лунали вибухи, окупанти кажуть про атаку безекіпажного катера
Стрілецька бухта у Севастополі, ілюстративне фото Telegram Атеш

Вночі 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, окупанти повідомили про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Джерело: Кримський вітер, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв

Деталі: Починаючи з 1:53, Кримський вітер повідомляв про вибухи у Криму.

Реклама:

Зокрема, перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС.

Згодом було повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.

Окупаційна так звана "влада" повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Розважаєва: "Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер".

Оновлено: О 4:06 Кримський вітер повідомив про вибухи у Керчі – з іншого боку протоки – "у Темрюкському районі Краснодарського краю".

Теми: Кримвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: В ніч на 12 червня в Криму знищено два радари комплексів С-300 та С-400

Орбан домовився з НАТО: Угорщина не буде підтримувати Україну й не блокуватиме рішень Альянсу щодо неї

Біля кордону з Угорщиною знайшли покинуте авто: група українців могла втекти через дірку в паркані

Сирський: У Вовчанську противник загруз

фотоУ Дніпрі підпалили автівку військових

ППО України знищила 29 повітряних цілей РФ із 30 запущених, з них – "Кинджал"

Усі новини...
Макрон повідомив, коли почнеться підготовка до навчання українців на Mirage 2000
Лідери країн НАТО на саміті говоритимуть про допомогу Україні, але не про її вступ
Генштаб про ситуацію на фронті: Найгарячіше – на Покровському напрямку
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті – Кірбі
Останні новини
14:18
Макрон закликав "центристів" об’єднатися, щоб не дати ультраправим перемогти
14:17
На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника: 35 від початку великої війни
14:16
Не в метро: у "КиївПрайді" розповіли, де планують провести "Марш рівності"
14:02
Представлено Light Phone III — чорно-білий телефон з обмеженим набором функцій
13:52
Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю
13:46
В Індії вперше за 5 років зафіксували новий підвид пташиного грипу: захворіла 4-річна дитина
13:39
Генштаб: В ніч на 12 червня в Криму знищено два радари комплексів С-300 та С-400
13:38
Орбан заявив, що не може змінювати думки інших країн щодо підтримки України
13:30
Супермаркети у 2023 році заробили в онлайні вдвічі менше довоєнного рівня – дослідження
13:13
відеоПрикордонники філігранно знищили у повітрі ворожий дрон-розвідник
Усі новини...
Реклама:
Реклама: