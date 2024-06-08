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З ТОТ Херсонщини росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції – спротив

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 04:38
З ТОТ Херсонщини росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції – спротив
Ілюстрація Getty Images

За даними національного спротиву, росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з окупованих територій Херсонської області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Компанії окупанта вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської області  як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад 6 млн. євро.

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Ворог створив цілу схему розкрадання українського збіжжя і вона, за час повномасштабного вторгнення, працює на постійній основі".

Деталі: У повідомленні спротиву зазначають, що зерно та інші сільгосптовари з Херсонської області росіяни за сприяння місцевих гауляйтерів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану.

"Відомо, що один із цих "експортерів" близька людина до Путіна" – додають у ЦНС.

Теми: окупаціяХерсонська областьзерно
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