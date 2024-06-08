В авіакатастрофі у США загинув астронавт місії Apollo 8, який першим облетів Місяць

У США в авіакатастрофі загинув член екіпажу американської місії "Аполон-8", який першим здійснив обліт Місяця у 1968 році, астронавт NASA Вільям Андерс.

Джерело: CNN

Деталі: На час загибелі Андерсу було 90 років. Про його смерть повідомив син Грегорі Андерс.

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Пряма мова Грегорі Андерса: "Мій батько загинув в авіакатастрофі на островах Сан-Хуан".

Деталі: Офіс шерифа округу Сан-Хуан повідомив у пресрелізі, що літак впав біля узбережжя острова Джонс.

У релізі йшлося, що "літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім впав у воду біля північного краю острова Джонс і затонув".

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Також зазначається, що команда водолазів прибула на місце події та проводить пошуки.

Довідково: Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконзі. Закінчив Військово-морську академію Сполучених Штатів у 1955 році. Після цього був зарахований у ВПС США.

Служив пілотом винищувача в ескадрильях перехоплення командування ППО в Каліфорнії та Ісландії.

У 1964 році його обрали астронавтом NASA, він служив резервним пілотом для місії Gemini 11 у 1966 році. Також разом із двома іншими астронавтами був у складі екіпажу "Аполон-8" під час історичної подорожі навколо Місяця.