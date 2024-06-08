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Вночі захисники збили 9 ворожих "Шахедів" з 13 й авіаційну ракету

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 07:32
Вночі захисники збили 9 ворожих Шахедів з 13 й авіаційну ракету
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 8 червня захисники знищили 9 російських "Шахедів" та авіаційну ракету КАР Х-59.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Пряма мова: "У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області – РФ, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим".

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Деталі: Олещук додав, що в результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "Шахедів" та одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Теми: Повітряні сили ЗСУППОШахед
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