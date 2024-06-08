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Росіяни за добу втратили ще понад 1200 солдатів і 9 танків

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 07:46
Росіяни за добу втратили ще понад 1200 солдатів і 9 танків
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу росіяни втратили ще 1210 солдатів, 9 танків і 36 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 517290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7843 (+9) од,
  • бойових броньованих ‒ 15105 (+9) од,
  • артилерійських систем –  13533 (+36) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 834 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59) од,
  • крилатих ракет ‒ 2277 (+7) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2248 (+10) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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