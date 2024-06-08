Росіяни за добу втратили ще понад 1200 солдатів і 9 танків
Субота, 8 червня 2024, 07:46
За минулу добу росіяни втратили ще 1210 солдатів, 9 танків і 36 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 517290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7843 (+9) од,
- бойових броньованих ‒ 15105 (+9) од,
- артилерійських систем – 13533 (+36) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 834 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59) од,
- крилатих ракет ‒ 2277 (+7) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,
- спеціальної техніки ‒ 2248 (+10) од.