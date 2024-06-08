Росію атакували 25 дронів і два безпілотні катери - Міноборони РФ
Субота, 8 червня 2024, 08:28
Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях і в окупованому Криму.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: За словами МО РФ, збили нібито 25 безпілотників:
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- два БпЛА знищено над територією Ростовської області,
- один БпЛА знищено і два перехоплено над територією Бєлгородської області,
- один БпЛА знищено над територією Брянської області,
- один БпЛА знищено над територією Тульської області,
- три БпЛА знищено над територією Астраханської області,
- п'ять БпЛА знищено і чотири перехоплено над республікою Крим,
- шість БпЛА перехоплено над територією Краснодарського краю.
Крім того, нібито в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова.