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Росію атакували 25 дронів і два безпілотні катери - Міноборони РФ

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 08:28
Росію атакували 25 дронів і два безпілотні катери - Міноборони РФ
ілюстративне фото sea baby: united24

Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях і в окупованому Криму.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За словами МО РФ, збили нібито 25 безпілотників:

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  • два БпЛА знищено над територією Ростовської області,
  • один БпЛА знищено і два перехоплено над територією Бєлгородської області,
  • один БпЛА знищено над територією Брянської області,
  • один БпЛА знищено над територією Тульської області,
  • три БпЛА знищено над територією Астраханської області,
  • п'ять БпЛА знищено і чотири перехоплено над республікою Крим,
  • шість БпЛА перехоплено над територією Краснодарського краю.

Крім того, нібито в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова.

Теми: Росіябезпілотники
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