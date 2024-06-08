Столтенберг відмовляється від ідеї фонду в 100 млрд євро Україні – ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з новою пропозицією, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн-членів НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.

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За словами людей, які попросили не називати їхніх імен, це відповідатиме середньорічним внескам з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

НАТО визначить цілі пожертвувань для кожної країни на основі відсотка від її валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує підсумки в щорічному звіті.

Метою буде забезпечення більшої прозорості щодо того, що союзники надають Україні – одночасно з м'яким тиском на тих членів Альянсу, які не виконують своїх зобов'язань. На частку США припадатиме близько половини допомоги, а решту нададуть інші члени Альянсу.

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Раніше Столтенберг запропонував план об'єднання внесків членів Альянсу на суму 100 мільярдів доларів на п'ять років, але союзники поставили під сумнів його життєздатність на тлі небажання брати на себе зобов'язання щодо нових фондів і занепокоєння, що Україна може бути введена в оману.

Хоча новий план не передбачатиме нових грошей, НАТО сподівається, що він дасть Києву більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки.

За словами джерел, ця пропозиція має широку підтримку майже усіх членів Альянсу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив, щоб його країна мала можливість відмовитися від будь-якої поглибленої підтримки України.

За словами джерел, Туреччина висловила своє занепокоєння щодо інших частин українського пакета, які мають бути узгоджені лідерами у Вашингтоні.

НАТО також пропонує перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї близько 50 країнами до України. Туреччина закликала до обережності, щоб будь-яка координація військової допомоги не створювала враження більшої залученості союзників у конфлікт, зазначає видання.

Нагадаємо, у квітні в НАТО за пропозицією генсека Єнса Столтенберга домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України шляхом створення фонду на суму 100 мільярдів євро.