Окупанти масовано обстріляли Куп'янськ та район

Увечері та вночі на 8 червня росіяни декілька разів атакували Куп'янський район, постраждала одна людина.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Обстріли Куп'янська почалися о 22:00 вечора п'ятниці – було пошкоджено 4 будинки та постраждала людина.

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Вже за годину військові РФ атакували з БПЛА село Шевченкове, пошкоджений автомобіль.

Близько другої ночі внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ села Сенькове було пошкоджено приватний будинок.